Sky Info: Haaland erlitt Muskelfaserriss – wochenlanger Ausfall droht

via

via Sky Sport Austria

Zwangspause für BVB-Stürmer Erling Haaland in bislang noch unbekanntem Ausmaß: Nach Sky Informationen hat der BVB-Torjäger einen Muskelfaserriss erlitten.

Wie lange der Dortmunder Stürmer ausfällt, ist noch unklar. Zudem ist die Bestätigung des Vereins noch ausstehend und demnach der genaue Grad der Verletzung unbekannt. Spekuliert wird mit einer Ausfallzeit von zwei bis sechs Wochen.

Am vergangenen Samstag musste Haaland beim 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim in der 63. Minute ausgewechselt werden. Bereits im Herbst fehlte der Norweger dem BVB aufgrund einer Verletzung des Hüftbeugers. Während dieser einmonatigen Ausfallzeit erlitt der BVB nicht nur zwei seiner fünf Liganiederlagen, sondern auch zwei Pleiten in der Champions League.

(Red/sport.sky.de)

Beitragsbild: Imago.