Sky Info: Hinteregger keine Personalie bei Hertha BSC

Martin Hinteregger sorgte jüngst nicht nur sportlich für Aufsehen. Zu möglichen Transfergerüchten gibt es neue Sky Informationen.

Jeden Tag was Neues zu Martin Hinteregger! Kürzlich gab es ja bereits Unruhen um seine Geschäftsbeziehung zu einem FPÖ-Politiker und Rechtspopulisten. Das Fußballturnier „Hinti-Cup“ in Hintereggers Heimatort Sirnitz, soll nun in abgespeckter Form trotzdem stattfinden und zwar an diesem Wochenende.

Derweil macht ein Transfergerücht um den Frankfurter in diversen Medien die Runde: Demnach soll Hertha BSC an einer Verpflichtung Hintereggers interessiert sein. Nach Sky Informationen ist an dem Gerücht nichts dran.

Hinteregger-Zukunft bleibt offen

Dennoch ist die Zukunft von Hinteregger bei der Eintracht weiterhin unklar, trotz Vertrags bis 2024. Über die Unruhen zuletzt hinaus, war der Publikumsliebling der Eintracht-Fans unter anderem auch durch Äußerungen zu Dissonanzen mit der Vereinsführung aufgefallen.

(skysport.de // Alexander Bonengel)

