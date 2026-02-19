Der langjährige Tormanntrainer des 1. FC Union Berlin, Michael Gspurning, wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Köpenickern nach Sky-Infos nicht verlängern. Dies hat Union-Cheftrainer Steffen Baumgart auf der heutigen Pressekonferenz bestätigt.

Der 44-jährige Grazer verabschiedet sich damit nach mehr als acht Jahren aus der deutschen Hauptstadt. Sky-Informationen zufolge soll es Interesse aus der englischen Premier League geben.

Gspurning war seit 2017 als Tormanntrainer bei Union tätig und prägte in dieser Zeit mehrere Keeper. Unter anderem arbeitete er mit Rafał Gikiewicz, Andreas Luthe sowie zuletzt mit Frederik Rønnow, der seit der Saison 2022/23 die Nummer eins der Berliner ist und zu einem der konstantesten Torhüter der Deutschen Bundesliga zählt.

Parallel zu seinem Engagement bei Union ist Gspurning seit April 2023 auch Torwarttrainer des österreichischen Nationalteams. Als aktiver Spieler stand der Steirer unter anderem bei Skoda Xanthi, dem DSV Leoben, den Seattle Sounders FC, dem ASK Voitsberg sowie dem FC Schalke 04 unter Vertrag. Im ÖFB-Team kam Gspurning als Aktiver auf drei Einsätze.

(Red.) / Bild: Imago