Sky Info: Internes Transferziel! Newcastle heiß auf Leipzig-Star

Nach Sky Informationen ist RB Leipzigs Dominik Szoboszlai mittlerweile ein intern erklärtes Transferziel von Newcastle United.

Der Ex-Salzburger wurde während des Heimspiels gegen Werder Bremen erneut live gescoutet und erzielte dabei nach auffälligen 90 Minuten das 2:1-Siegtor in der Nachspielzeit. Sky berichtete bereits vom Interesse des NUFC, das in den letzten Wochen aber intensiviert wurde.

Wie Sky erfuhr, wollen sich die Magpies im Sommer insbesondere auf drei Positionen verstärken: In der Innenverteidigung, auf der rechten offensiven Außenbahn und im Mittelfeldzentrum. Der ungarische Nationalspieler erfüllt mit seiner Spielintelligenz, Athletik, Torgefahr, hohen Arbeitsrate und technischen Versiertheit das gesuchte Profil und findet sich als Zentrumsspieler mit anderen Namen auf Newcastles Liste wieder.

Szoboszlai verfügt in seinem Vertrag (bis 2026) über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro. Auch Teamkollege Amadou Haidara stand zuletzt bei den Nordengländern unter Beobachtung. Das Interesse ist aber abgekühlt.

Szoboszlai entwickelt sich zum X-Faktor

Fakt ist: Szoboszlai will in der kommenden Saison Champions League spielen! Umso wichtiger ist aus Leipziger Sicht das Last-Minute-Siegtor gegen den SVW zu bewerten. Sowohl die Roten Bullen als auch die Magpies rangieren in ihren Ligen momentan auf dem dritten Platz. Beide Teams würden Stand jetzt kommende Saison in den Lostöpfen der Königsklasse zu finden sein.

Unter RB-Coach Marco Rose entwickelte sich der 22-Jährige zum X-Faktor und Dauerbrenner. Szoboszlai absolvierte 2022/23 bereits 42 Pflichtspiele, verpasste dabei in der Bundesliga nur drei Partien wegen Rotsperren. In der Champions League und im DFB-Pokal steht Ungarns Kapitän bei einer 100-prozentigen Einsatzquote. Bedeutet wiederum: Szoboszlai fiel seit Saisonbeginn nicht einmal verletzt aus! Mit acht Toren, zwölf Assists und 20 kreierten Großchancen steigerte der Rechtsfuß zudem seine Torgefahr.

Klar ist aber auch: Sollte weder Newcastle noch ein anderer potenzieller Interessent die 70-Millionen-Euro-Klausel ziehen und die Summe stattdessen in Verhandlungen drücken wollen, wird Leipzigs sportliche Leitung um Sport-Geschäftsführer Max Eberl den Daumen senken. Kontakt zwischen beiden Klubs gab es indes noch nicht.

Szoboszlai spielt in den Planungen der Roten Bullen für die kommende Saison eine gewichtige Rolle. Rose und dessen Trainerteam setzen auf den offensiven Unterschiedsspieler, der sich in den letzten zehn Monaten grandios entwickelt hat. Aufgrund der Exit-Option hat RB die Zügel aber nicht gänzlich in der Hand. Dennoch: Das Verhältnis zwischen Rose und „Szobo“, wie er von seinen Kollegen genannt wird, ist außergewöhnlich gut.

(skysport.de) / Bild: Imago