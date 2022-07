Sky Info: Kalajdzic bei englischem Top-Klub auf dem Zettel

Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart ist bei mehreren Vereinen aus der Premier League ein Kandidat. Ein interessierter Klub wäre besonders verlockend für den Österreicher. Wie Sky Sport weiß, gab es erste Gespräche mit Manchester United.



Lange galt Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart als mögliches Transferziel des FC Bayern. Da Robert Lewandowskis Abschied immer näher rückt, könnten die Münchner Verstärkung im Sturmzentrum gut gebrauchen. Ein ernsthaftes Interesse des Rekordmeisters gab es jedoch nie.

Auch mit Borussia Dortmund wurde der ÖFB-Angreifer in Verbindung gebracht, der BVB verpflichtete als Ersatz für den abgewanderten Erling Haaland (Manchester City) jedoch Sebastien Haller von Ajax Amsterdam.

ManUtd will Offensive aufrüsten

Nach dem Verpassen der Champions League wollen sich die Red Devils in der Offensive verstärken. Neben Cristiano Ronaldo traf in der vergangenen Saison nur Mittelfeldspieler Bruno Fernandes zweistellig. Kalajdzic dagegen kann 22 Treffer in 48 Bundesligaspielen vorweisen.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat liegen noch keine konkreten Angebote für den Stürmer, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, vor. Ein Wechsel in die Premier League kristallisiert sich allerdings immer mehr als Hauptziel des 25-Jährigen heraus.

West Ham, Brighton & Hove Albion und Southampton sind weitere Kandidaten. Man United wäre aber sicherlich die verlockendste Option für Kalajdzic.

