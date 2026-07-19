Sky-Info: Klopp nach Einigung neuer DFB-Teamchef

Jetzt ist alles klar: Jürgen Klopp wird laut Sky-Informationen der neue deutsche Bundestrainer.

Die Einigung zwischen dem DFB und dem Ex-Erfolgscoach von Borussia Dortmund und des FC Liverpool bis einschließlich WM 2030 steht. Nun werden die letzten Details zwischen dem neuen Teamchef, seinen Werbepartnern und dem DFB werden nach dem WM-Finale geklärt und schriftlich fixiert.

Klopp soll am Freitag präsentiert werden

Der neue Teamchef fliegt nach dem am Sonntagabend (21 Uhr) stattfindenden WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien, bei dem er als Experte im Einsatz sein wird, zeitnah zurück nach Deutschland.

Läuft alles nach Plan, dann soll der neue Coach am kommenden Freitag in Frankfurt seinen bis 2030 gültigen Vertrag unterschreiben und der Deal verkündet werden. Zudem wäre seitens des DFB für den Freitag auch eine Pressekonferenz eingeplant.