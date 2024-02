Die Wiener Austria verstärkt sich kurz vor dem Ende der Wintertransfer-Periode noch einmal in der Defensive. Nach Sky-Informationen steht der Wechsel von Frans Krätzig zu den Veilchen kurz vor dem Abschluss, der FC Bayern München hat grünes Licht gegeben.

Der 21-Jährige wird sich demnach per Leihe bis Saisonende anschließen. Der Medizincheck ist allerdings noch ausständig. Der Wechsel könnte morgen offiziell werden.

Kaum noch Einsätze für Krätzig bei den Profis

Zum Beginn der laufenden Saison wurde Krätzig von den Bayern-Amateuren in die Kampfmannschaft hochgezogen. Unter Trainer Thomas Tuchel kam der Defensivspieler auf sieben Pflichtspieleinsätze. Zuletzt kam Krätzig bei den FCB-Profis jedoch kaum noch zum Einsatz. Seit dem Pokal-Aus in Saarbrücken am 1. November 2023 stand er nicht mehr in der Startelf.

Der FK Austria Wien startet am kommenden Samstag, den 10. Februar mit einem Bundesliga-Heimspiel gegen den TSV Hartberg ins Frühjahr. Krätzig könnte da bereits im Kader stehen.

