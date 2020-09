Sky Info: Letzte Details bei Havertz-Transfer geklärt

via

Jetzt ist endgültig alles klar zwischen Chelsea und Bayer Leverkusen: Kai Havertz wird in den kommenden Tagen nach London wechseln.

Nach Sky Infos haben sich beide Klubs am Donnerstag auf die letzten Details rund um die Struktur des Deals geeinigt. Chelsea wird zunächst 80 Millionen Euro an Bayer überweisen, bis zu 20 Millionen Euro können in den nächsten Jahren über diverse Bonuszahlungen dazukommen.

Noch kein Medizincheck absolviert

Eine offizielle Verkündung wird trotzdem noch ein bisschen auf sich warten lassen. Denn entgegen anders lautender Medienberichte hat Kai Havertz seinen Medizincheck noch nicht absolviert. Das könnte der 21-Jährige aber bereits am Samstag in London nachholen, sofern er dafür die Erlaubnis des DFB erhält.

