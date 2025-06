Red Bull Salzburg steht nach Sky-Informationen kurz vor der Verpflichtung von Leverkusen-Talent Kerim Alajbegovic.

Der 17-Jährige ist sich mit den Salzburgern über einen Wechsel einig, auch zwischen beiden Klubs wurde eine Einigung erzielt. Für Alajbegovic überweist Salzburg eine Ablöse zwischen zwei und 2,5 Millionen Euro nach Leverkusen.

Die Werkself hat sich für den Flügelspieler eine Rückkaufoption gesichert. Bei guter Entwicklung könnte Bayer Alajbegovic zurückholen, der erst im Jänner seinen Vertrag in Leverkusen bis 2028 verlängert hatte.

Alajbegovic ist bosnischer U21-Teamspieler, kam in Leverkusen unter Ex-Trainer Xabi Alonso bei den Profis aber noch nicht zum Einsatz. In Salzburg erhofft sich der gebürtige Kölner nun mehr Spielzeiten und den Durchbruch im Profibereich. Vergangene Saison erzielte er in 32 Spielen für Leverkusens A-Jugend 16 Treffer und bereitete zwölf weitere vor.

Bild: Imago