Sky-Info: Leverkusen trifft erste Entscheidung um Alajbegovic

Sky-Informationen zufolge wird Bayer Leverkusen die Rückkauf-Option für Kerim Alajbegovic im Winter-Transferfenster nicht aktivieren. Das 18-jährige Talent bleibt damit im Frühjahr bei Red Bull Salzburg.

Die festgeschriebene Ablösesumme für die Klausel im Sommer 2026 beträgt acht Millionen Euro. Leverkusen wird dann erneut über eine Rückkauf nachdenken. Alajbegovic kam im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro von Leverkusen nach Salzburg und unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Der Offensivspieler ist sich jedenfalls sicher, dass Leverkusen ihn noch zurückholen wird. „Ich bleibe bis zum Sommer in Salzburg. Leverkusen wird die Klausel in meinem Vertrag ganz sicher aktivieren. Sie werden mich verpflichten“, sagte er zuletzt in einem Interview mit dem bosnischen TV-Sender „FACE TV“.

Alajbegovic zeigte im Herbst mit sechs Treffern und einem Assist in der ADMIRAL Bundesliga auf. Außerdem schaffte der gebürtige Kölner den Sprung in die bosnische A-Nationalmannschaft.

Video: Alajbegovic trifft sehenswert bei seinem Startelf-Debüt für Salzburg

