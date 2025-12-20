„Werden die Klausel ganz sicher ziehen“ – Alajbegovic gibt Einblicke in seine Zukunft

Red Bull Salzburg muss sich offenbar mittelfristig auf den Abgang von Kerim Alajbegovic einstellen. Der 18-jährige Offensivspieler bestätigte nun in einem Interview mit dem bosnischen TV-Sender FACE TV, dass Bayer Leverkusen die Rückkaufklausel in seinem Vertrag aktivieren werde.

„Ich bleibe bis zum Sommer in Salzburg. Leverkusen wird die Klausel in meinem Vertrag ganz sicher aktivieren. Sie werden mich verpflichten“, erklärte der Deutsch-Bosnier. Ob er anschließend tatsächlich für die „Werkself“ auflaufen wird, ließ Alajbegovic jedoch offen: „Ich weiß nicht, ob sie mich danach weiterverkaufen werden.“

Bereits im November hatte Sky berichtet, dass Leverkusen intern über eine Rückholaktion nachdenkt. Gespräche liefen bereits, eine endgültige Entscheidung stand damals noch aus. Alajbegovic war im vergangenen Sommer für rund zwei Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Red Bull Salzburg gewechselt, Ende September verlängerten die „Bullen“ den Vertrag mit dem Offensivtalent bis 2029. Die mögliche Ablösesumme im Falle eines Rückkaufs soll laut Sky-Informationen bei rund fünf bis sechs Millionen Euro liegen.

Kein Verkauf innerhalb der deutschen Bundesliga

Einen Wechsel zu einem anderen deutschen Klub schloss Alajbegovic kategorisch aus. „Leverkusen wird mich niemals innerhalb der deutschen Bundesliga verkaufen“, stellte er klar. Vielmehr rechnet der 18-Jährige mit einem Transfer ins Ausland, sollte er Salzburg nach dieser Saison verlassen.

„Ab Sommer werde ich höchstwahrscheinlich nicht in Salzburg bleiben. Die Frage ist, ob man mich nach Spanien, Italien, England … verkauft“, so Alajbegovic. Er zeigte sich selbstbewusst: „Ich bin überzeugt, dass ich in zwei Jahren bei diesen großen Klubs spielen kann.“

Wechsel nach Spanien oder Italien?

Als mögliche Zielmärkte nannte Alajbegovic vor allem Spanien und Italien. Sein persönlicher Traum ist dabei eindeutig: „Real Madrid! Als ich klein war, habe ich davon geträumt, alles zu geben, um für Real Madrid zu spielen.“ Auch ein Wechsel zum Erzrivalen wäre für ihn kein Tabu: „Wenn es auch Barcelona wäre, hätte ich kein Problem. Ein fantastischer Klub, das höchste Niveau der Welt.“

Leistungsträger bei Salzburg

Sportlich befindet sich Alajbegovic weiterhin auf einem starken Entwicklungspfad. In der laufenden Saison kommt der offensive Mittelfeldspieler in allen Bewerben auf acht Tore und eine Vorlage für Red Bull Salzburg. Seine Leistungen haben das Interesse europäischer Topklubs weiter befeuert und Leverkusens Entscheidung dürfte in den kommenden Monaten endgültig fallen.

