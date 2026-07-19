Sky-Info: Millionen-Angebot für Salzburg-Profi Daghim

Nach Sky-Informationen hat die TSG Hoffenheim ein Angebot in Höhe von 9,5 Millionen Euro für Adam Daghim von Red Bull Salzburg abgegeben. Bisher ist allerdings noch keine Einigung in Sicht.

Der 20-jährige Däne hatte zuletzt deutlich gemacht, dass er die Mozartstädter verlassen möchte. Nach seiner Leihe zum VfL Wolfsburg, mit dem er aus der deutschen Bundesliga abstieg, sieht Daghim seine sportliche Zukunft nicht mehr in Österreich.

„Im Grunde möchte ich Salzburg einfach verlassen. Der Verein weiß das auch. Hoffentlich gibt es Interesse und ein passendes Angebot für mich“, sagte Daghim zuletzt im dänischen Fernsehen.

🔵⚪️ Sky-Info || @tsghoffenheim will Adam #Daghim (20) von FC Red Bull Salzburg. Angebot in Höhe von € 9,5 Mio. Noch keine Einigung in Sicht. Vertrag bei RBS bis 2028. Vergangene Saison an VfL Wolfsburg verliehen @Plettigoal @SkySportAustria after @FabrizioRomano pic.twitter.com/Lo2xzrZ10o — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) July 19, 2026

Millionen-Angebot aus Hoffenheim

Dieses Interesse gibt es nun offenbar aus Hoffenheim. Die TSG will den schnellen Angreifer nach Sky-Informationen verpflichten und hat Salzburg ein Angebot über 9,5 Millionen Euro vorgelegt.

Daghim war im Sommer 2023 für rund drei Millionen Euro vom dänischen Klub Aarhus GF zu Red Bull Salzburg gewechselt. Für die Mozartstädter absolvierte er bislang 56 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Tore und fünf Vorlagen gelangen.

Die vergangene Saison verbrachte der Flügelspieler leihweise beim VfL Wolfsburg. In 30 Pflichtspielen erzielte Daghim zwei Treffer.