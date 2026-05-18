Sky-Info: Mourinho-Rückkehr zu Real perfekt!

Jose Mourinho wird erneut Trainer von Real Madrid: Nach Sky Sport Informationen kehrt der Ex-Coach auf den Trainerstuhl von Real zurück.

„The Special One“ ist wieder da! Nach Sky Sport Informationen hat der Star-Trainer wie erwartet nun eine komplette Einigung mit Real Madrid erzielt und wird erneut Cheftrainer der Königlichen.

Der Portugiese hatte die Madrilenen bereits von 2010 bis 2013 trainiert. Dabei gewann er 2011 den spanischen Pokal und 2012 die Meisterschaft. Mourinho erhält nun erneut einen Vertrag beim Rekord-CL-Sieger, der laut italienischen und spanischen Medien bis 2028 gültig ist.

Benfica wollte Mourinho halten

Benfica, wo der 63-Jährige aktuell noch als Trainer im Amt ist, wollte dabei bis zuletzt Mourinho halten. Ein neues Vertragsangebot des portugiesischen Vereins lehnte der Coach laut eigenen Angaben jedoch ab. Bei Benfica hat Mourinho eine Ausstiegsklausel, die Real offenbar bis zum 26.05 ziehen muss und die etwa drei Millionen Euro kostet.

„Es hängt vom Angebot ab. Es geht nicht um mehr oder weniger Euro, sondern vielmehr darum, was sie von mir erwarten – und ob ich in der Lage bin, das zu erfüllen, was sie vorschlagen, und dem von ihnen skizzierten Anforderungsprofil gerecht zu werden“, hatte er zuletzt selbst zu seiner möglichen Rückkehr gesagt.

(sport.sky.de/Red.)

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