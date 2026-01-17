Sky-Info: Muslic und Schalke wollen Edin Dzeko verpflichten

Nach Sky Sport Informationen will Schalke 04 Edin Dzeko verpflichten. Zwischen Spieler und Verein gibt es einen intensiven Austausch.

Schalke setzt auf die Karten Nikola Katic und Miron Muslic – beide sind wie Dzeko in Bosnien-Herzegowina geboren.

Spannend: Der Innenverteidiger hatte seinem Trainer Ende des Jahres ein Dzeko-Trikot mit nach Gelsenkirchen gebracht. Der Schalke-Coach präsentierte dies stolz. „Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin immer noch ein Fan der bosnischen Nationalmannschaft und Edin ist ein Volksheld. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut über dieses besondere Geschenk“, kommentierte Muslic die Aktion im November. Darf er ihn bald sogar trainieren?

Angesprochen auf mögliche Neuzugänge, antwortete Schalke-Coach Miron Muslic am Sky Sport Mikro: „Wir arbeiten dran und wir arbeiten gemeinsam dran. Da sind Frank [Baumann], Youri [Mulder] und jetzt auch Max [Lüftl] dafür zuständig“, sagte Muslic. „Ich auch ein bisschen. Es ist ein Teamwork, aber alles, was wir besprechen, bleibt so wie in den letzten sieben Monaten intern.“

Konkurrenz aus Frankreich

Es wäre ein riesiger Coup für den Zweitliga-Spitzenreiter, allerdings ist Schalke nicht allein im Rennen. Mit dem FC Paris gibt es finanzstarke Konkurrenz aus Frankreich. Der Klub aus dem Red-Bull-Kosmos kann Dzeko ein deutlich lukrativeres Angebot unterbreiten und zudem Erstliga-Fußball anbieten.

Unabhängig davon sondiert Schalkes Sportvorstand Frank Baumann auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive intensiv den Markt. Ein weiterer Kandidat ist unter anderem Marin Ljubicic von Union Berlin. Das Paket aus Gehalt und Ablöse im Sommer ist für die Königsblauen nach Sky Sport Infos aber nur schwer zu stemmen.

Dzeko wird im März 40 Jahre alt. In seiner Profi-Karriere schoss er über 400 Tore. Aktuell trägt der Angreifer das Trikot der AC Florenz in der Serie A, kommt dort aber nur noch sporadisch zum Einsatz. In der Liga sammelte Dzeko gerade einmal 236 Spielminuten (elf Einsätze), dabei blieb er ohne Torbeteiligung. Der Vertrag des 146-maligen Nationalspielers Bosnien-Herzegowinas (72 Tore) läuft im Sommer aus.

