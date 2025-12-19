Sky-Info: Neuer Trainer von Blau-Weiß Linz steht fest

Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz findet seinen neuen Trainer: Laut Sky-Infos wird der Deutsche Michael Köllner neuer Coach der Oberösterreicher.

Der 55-jährige Coach war bislang hauptsächlich in Bayern aktiv: Unter anderem in der Bundesliga als Trainer des 1. FC Nürnberg von September 2017 bis Februar 2019, sowie danach als Betreuer von 1860 München danach bis 2023 und dem 1. FC Ingolstadt 2023/24.

Trainerfrage bei Blau-Weiß – Schösswendter: „Gibt einen Favoriten“

Nachdem in Linz zuletzt drei Kandidaten im Fokus standen, fällt damit die Wahl auf Köllner. Zuvor sollen auch Ex-Austria-Coach Michael Wimmer sowie Sky-Experte und Admira-Trainer Thomas Silberberger bis zuletzt ein konkretes Thema gewesen sein.

