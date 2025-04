Sky-Info: Neuer verpasst auch Rückspiel gegen Inter

Bayern-Kapitän Manuel Neuer fehlt seit Anfang März. Das Rückspiel gegen Inter im Champions-League-Viertelfinale wird der 39-Jährige nach Sky-Informationen verpassen. Auch die Bild berichtet über einen Ausfall.

Bereits am Wochenende gab sich Sportvorstand Max Eberl sehr pessimistisch: „Hoffen tun wir immer, aber ich glaube nicht“, sagte Eberl nach dem 2:2 im Klassiker gegen Borussia Dortmund auf die Frage nach einer Restchance bei Neuer für das Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21:00 Uhr) in Mailand.

Das Tor der Münchner wird somit wieder Jonas Urbig hüten. Der 21-jährige Schlussmann wird zum neunten Mal im Kasten der Roten stehen.

Neuer-Comeback wohl gegen Mainz

Neuer befindet sich weiterhin im Aufbautraining nach einem Muskelfaserriss in der rechten Wade, den er sich beim Jubelsprung über das 2:0 von Jamal Musiala in der Königsklasse gegen Bayer Leverkusen zuzog.

Nach Sky-Informationen ist eine Rückkehr gegen Mainz (26. April) realistisch. Somit würde Neuer auch am Wochenende gegen den 1. FC Heidenheim ausfallen.

