Sky-Info: ÖFB-Teamspieler Daniliuc weckt Interesse auf der Insel

Nach Information von Sky ist ÖFB-Teamspieler Flavius Daniliuc im Visier der Glasgow Rangers. Wie Transferexperte Florian Plettenberg bei „Transfer Update – Die Show“ berichtet, zeigt der amtierende schottische Vizemeister Interesse an einer Verpflichtung.

Daniliuc war in der Rückrunde von Serie-A-Klub US Salernitana an Red Bull Salzburg ausgeliehen, wo er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Nach Informationen des „Kicker“ und der „Salzburger Nachrichten“ besitzen die Mozartstädter eine Kaufoption für den 23-Jährigen.

Daniliuc absolvierte in der abgelaufenen Rückrunde zwölf Pflichtspiele für Salzburg und kam dabei sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz. Sein Marktwert beläuft sich aktuell auf sechs Millionen Euro.

Bild: GEPA