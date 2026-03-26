Sky-Info: ÖFB-Teamspieler vor Topliga-Wechsel im Sommer

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch ist beim SC Braga unumstrittener Stammspieler und steht mit den Portugiesen im Viertelfinale der Europa League.

Auch wenn der Ex-Bundesliga-Profi noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, wird er Braga – nach Sky-Sport-Informationen aufgrund einer Vertragsklausel – zum Saisonende ablösefrei verlassen.

„So einen Spieler hast du gerne in der Mannschaft“: Janko lobt Grillitsch

Durch gute Leistungen hat der langjährige Nationalteamspieler bereits das Interesse einiger Vereine geweckt. Dabei wird der 30-Jährige vor allem von Teams aus der La Liga und der Serie A beobachtet.

(sport.sky.de/Red.)

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