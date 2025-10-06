Sky-Info: Palace-Verteidiger bei Bayern im Gespräch

Nach Sky Sport Informationen ist unter anderem auch der FC Bayern an Marc Guehi dran. Der Vertrag des 25-jährigen Innenverteidigers läuft aus.

Bei Crystal Palace spielt Guehi aktuell für Trainer Oliver Glasner. Der Oberösterreicher entschied im vergangenen Sommer gemeinsam mit dem Klub, den englischen Nationalspieler nicht nach Liverpool ziehen zu lassen, nachdem die Verantwortlichen keinen passenden Ersatz für die Abwehrzentrale gefunden hatten.

Die „Eagles“ würden gerne mit ihrem Kapitän verlängern, doch das Interesse an Guehi ist groß. Alle Top-Klubs aus England wollen den 1,82 Meter großen Verteidiger – und eben auch der FC Bayern. Nach Sky Sport Informationen ist FCB-Boss Max Eberl ein großer Fan von Guehi und würde den Abwehrchef von Palace gerne ablösefrei nach München lotsen.

Konkret dran sind derzeit Liverpool und der FC Barcelona. Der Spieler selbst träumt von einem Wechsel zu Real Madrid.

HIGHLIGHTS | FC Everton – Crystal Palace | 7. Spieltag

Palace gewinnt FA Cup & Supercup

Guehi gewann mit Palace in der vergangenen Saison den FA Cup und holte im August überraschend gegen Liverpool den englischen Supercup. Das Glasner-Team legte zudem einen guten Start in die neue Saison hin, besiegte in der Premier League unter anderem die Top-Teams Liverpool (2:1) und Aston Villa (3:0) und rangiert aktuell nach sieben Spieltagen mit zwölf Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Darüber hinaus entschieden die Süd-Londoner ihr erstes Spiel in der Ligaphase der Conference League gegen Dynamo Kiew mit 2:0 für sich.

Guehi war im Sommer 2021 für rund 23,3 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Palace gewechselt und absolvierte für den Klub in der PL bislang 139 Spiele – sieben Tore und fünf Vorlagen. Für England lief Guehi bisher 25-mal auf und erzielte dabei einen Treffer.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus – skysport.de)

Bild: Imago