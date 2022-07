Sky Info: Pavard Abgangskandidat beim FC Bayern

via

via Sky Sport Austria

Nach drei Jahren könnte das Kapitel FC Bayern München für Benjamin Pavard beendet sein. Es ist denkbar, dass der Franzose den Klub verlässt.

Benjamin Pavard ist nach Sky Informationen ein Abgangskandidat beim FC Bayern. Das erklärte Sky Reporter Marc Behrenbeck am Montag in Transfer Update – Die Show.

Sowohl Klub als auch Spieler seien generell zwar zufrieden miteinander, die neue Situation auf der Rechtsverteidigerposition könnte sich mit Noussair Mazraoui aber zum Leid des dort zuvor unangefochtenen Pavards entwickelt haben. Zudem könnten die Chancen des Ex-Stuttgarters, auf seiner Wunschposition in der Innenverteidigung zu spielen, weiter schwinden, wenn der FC Bayern sein Interesse an Matthijs de Ligt zum erfolgreichen Abschluss bringen würde.

Atletico, Chelsea & Juve signalisieren Interesse

Gespräche zwischen den Bayern und Pavard über eine gemeinsame Zukunft gab es bereits. Beide Parteien schließen eine Trennung im aktuellen Transfersommer nicht aus. Für den Fall, dass Pavard den FC Bayern verlassen sollte, bringen sich bereits einige Top-Klubs in Stellung.

Atletico Madrid, der FC Chelsea und Juventus sollen bereits Interesse am 26-Jährigen signalisiert haben. Die Personalie ist jedoch noch nicht so konkret, dass ein Abschluss kurz bevor stünde, so Behrenbeck.

(sport.sky.de)/Bild: Imago