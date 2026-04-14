Sky-Info: Rapid droht Abgang von Raux-Yao

Dem SK Rapid könnte laut Sky-Informationen Abwehrspieler Serge-Philippe Raux-Yao abhandenkommen.

Der 26-jährige Innenverteidiger ist in den Fokus von RC Lens geraten. Den Ligue-1-Klub kennen die Hütteldorfer bereits aus Verhandlungen im vergangenen Sommer: Damals wechselte Mamadou Sangaré nach Lens.

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Noch kein offizielles Angebot für Raux-Yao

Ein schriftliches Angebot der Franzosen liegt noch nicht vor. Die Grün-Weißen sind wohl ab einem hohem siebenstelligen Angebot gesprächsbereit. Der Vertrag von Raux-Yao beim SK Rapid läuft noch bis 2028.

Der 1,96 Meter große Abwehrspieler kam im Sommer 2024 nach Österreich. Damals wechselte Raux-Yao ablösefrei aus seiner französischen Heimat nach Wien-Hütteldorf. Seitdem absolvierte der Linksfuß 82 Pflichtspiele (zwei Tore/eine Vorlage) für den Verein. Dabei stand er u.a. 52 Mal in der ADMIRAL Bundesliga, zwölf Mal in der Conference League und sechsmal im ÖFB-Cup auf dem Feld.

Nicht nur Sangaré: Auch ÖFB-Legionär Baidoo überzeugt Baidoo bei Lens

Beim RC Lens kickt mit Samson Baidoo auch ein ÖFB-Legionär. In der Offensive gibt es mit Florian Thauvin einen Weltmeister von 2018. In der Tabelle liegt der Klub aktuell sensationell auf dem zweiten Rang, vier Zähler hinter Paris Saint-Germain.

(Red.)

Bild: GEPA