ADMIRAL Bundesliga
Sky-Info: Rapid mit Durchbruch bei Antiste-Verhandlungen
Im Leihvertrag von Rapid-Stürmer Janis Antiste mit Sassuolo war eine hohe Kaufpflicht verankert, die bei weiteren Einsätzen schlagend geworden wäre.
Nach monatelangen Verhandlungen konnte diese Klausel nun erfolgreich gestrichen werden. Die „Krone“ berichtete bereits darüber, Sky kann diese Informationen bestätigen.
Antiste zuletzt im Jänner im Einsatz
Zuletzt hatte Antiste deshalb viermal auf der Tribüne Platz nehmen müssen. Sein bislang letzter Einsatz für den SK Rapid datiert vom 31. Jänner im ÖFB-Cup gegen die SV Ried.
Der 23-jährige Franzose konnte die Erwartungen bisher nicht erfüllen. In 30 Pflichtspielen erzielte der Stürmer nur drei Treffer.
