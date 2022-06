Sky-Info: HSV-Offensivspieler auf Rapid-Transferliste

via

Der SK Rapid Wien will laut Sky Informationen HSV-Offensivspieler Aaron Opoku verpflichten. Der 23-jährige ehemalige DFB-U20-Teamspieler spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis in der 3. Liga beim VfL Osnabrück. Dort machte der Außenbahnspieler mit 3 Toren und 15 Assists bei 32 Einsätzen auf sich aufmerksam.

Opoku kam 2011 zum Hamburger SV und durchlief alle Nachwuchsmannschaften. Bei den Profis kam Opoku, der auf der linken und rechten Flügelposition spielen kann, jedoch nur zu einem einzigen Kurzeinsatz. Nach Leihstationen bei Hansa Rostock, Jahn Regensburg und zuletzt beim VfL Osnabrück ist der HSV nun gewillt, Opoku fix abzugeben.

Neben Rapid sollen laut Medienberichten auch Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig Interesse bekundet haben. Opokus Vertrag beim HSV läuft noch bis Sommer 2024, eine Ablöse wäre daher vonnöten.

