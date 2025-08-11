Sky-Info: Rapid-Verteidiger Cvetkovic vor Vertragsverlängerung

Nach Sky-Informationen wird Nenad Cvetkovic seinen Vertrag beim SK Rapid in Kürze vorzeitig verlängern. Das aktuelle Arbeitspapier des 29-jährigen Serben läuft noch bis 30. Juni 2026.

Cvetkovic wechselte im Juli 2023 vom israelischen Erstligisten FC Ashdod zu den Hütteldorfern und entwickelte sich zu einer unverzichtbaren Stütze in der Rapid-Abwehr. Bei den Grün-Weißen absolvierte der Innenverteidiger bisher 51 Pflichtspiele in denen er drei Tore erzielte.

Beitragsbild: GEPA