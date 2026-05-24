Sky-Info: Rapid will Ex-Spieler zurückholen

Nach Sky-Informationen möchte der SK Rapid seinen ehemaligen Spieler Nicolas Bajlicz nach Hütteldorf zurückholen. Auch der „Kurier“ berichtet darüber.

Rapid gab den 21-jährigen ÖFB-Nachwuchsteamspieler im vergangenen Sommer an die SV Ried ab, sicherte sich jedoch eine Rückkaufklausel. Von dieser möchte Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer nun Gebrauch machen.

Bajlicz erspielte sich im Laufe der Saison einen Fixplatz im Kader von Ried-Trainer Maximilian Senft. Der Mittelfeldspieler kam bisher auf 27 Einsatz für die Innviertler. Ein weiterer könnte am Montag hinzukommen, ausgerechnet im entscheidenden Europacup-Playoff-Rückspiel gegen Rapid (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!).

Der Deal ist allerdings noch nicht fix, denn Bajlicz müsste einer Rückkehr nach Hütteldorf erst zustimmen sowie einen Medizincheck absolvieren und einen neuen Vertrag unterschreiben. Ebenso wäre ein Verbleib in Oberösterreich möglich. Sein Vertrag bei der SV Ried läuft noch bis Sommer 2027.

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Artikelbild: GEPA