Sky-Info: RB Leipzig mit Deadline für Schlager

Nach Sky Sport Informationen möchte RB Leipzig Klarheit darüber haben, wie sich Xaver Schlager seine Zukunft vorstellt.

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des 28-jährigen Sechsers aus. Die Sachsen würden gerne verlängern, warten aber auf eine Antwort des ÖFB-Teamspielers. RB will die Gespräche mit Schlager nun weiter anstoßen, dass noch in 2025 Klarheit herrscht.

Schlager spielt seit 2022 für die Leipziger, hatte in der Vergangenheit aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In dieser Saison zog sich der ehemaliger Salzburger Mitte September eine Muskelverletzung zu und fehlte den Leipzigern seitdem. Mittlerweile ist Schlager zurück im Teamtraining. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldspieler bislang 82 Pflichtspiele für die Sachsen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago