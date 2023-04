Sky-Info: Ried beendet Leihe mit Mittelfeldspieler

Kingsley Michael und die SV Ried gehen laut Sky-Informationen in Kürze getrennte Wege. Der Leihvertrag mit dem Nigerianer wird wohl in den nächsten Tagen beendet.

Der 23-Jährige ist in der aktuellen Saison vom FC Bologna an die Innviertler ausgeliehen. Der Mittelfeldspieler nahm bereits am heutigen Dienstag nicht mehr am Mannschaftstraining der SV Ried teil. Ausschlaggebend für die bevorstehende Trennung sollen Differenzen mit dem Trainer sein.

Michael soll in den kommenden Tagen zu seinem Stammverein zurückkehren. Anschließend soll er vor Ablauf der Transferfrist per Leihe in der MLS untergebracht werden. Laut Sky-Infos ist Montreal Impact, Partnerklub von Bologna, an Michael interessiert.

In der laufenden Spielzeit bestritt der Nigerianer 14 Pflichtspiele für die „Wikinger“.

1460 Kingsley Michael Position Mittelfeld Verein SV Guntamatic Ried

(Red.)

Bild: GEPA