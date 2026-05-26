Sky-Info: Ried gelingt Mega-Deal um Havenaar

Die SV Ried steht laut Sky-Informationen kurz davor, einen großen Deal um Abwehrspieler Nikki Havenaar zu vollenden.

Der 31-Jährige steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Union Saint-Gilloise nach Belgien. Die OÖN berichteten zuerst

Beim belgischen Vizemeister soll Havenaar in Kürze einen Dreijahresvertrag unterzeichnen, im Spätsommer würde der Routinier mit Union SG um den Einzug in die Champions League spielen.

Der 2m große Innenverteidiger wechselte im Sommer 2023 ablösefrei vom damaligen Schweizer Zweitligisten FC Thun zu den Innviertlern. Seitdem brachte es Havenaar auf 97 Einsätze (18 Tore / 12 Vorlagen) für die SV Ried. In der ADMIRAL Bundesliga 2025/26 stand Havenaar, inklusive Europacup-Playoff, 34 Mal auf dem Feld. Dazu kommen fünf Matches im ÖFB-Cup.

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Ried als ideales Sprungbrett?

Besonders in der vergangenen Spielzeit gelangen dem Japaner absolute Topleistungen für die Wikinger. So gehörte er zu den Erfolgsgaranten in der Ried-Abwehr und spielte sich in den Fokus internationaler Vereine.

Neben Havenaar konnten sich auch andere Spieler wie Kingstone Mutandwa, Nicolas Bajlicz und Trainer Maximilian Senft ins Schaufenster spielen. Letzterer wechselt im Sommer zum Karlsruher SC in die 2. deutsche Bundesliga, Bajlicz steht nach Sky-Informationen vor einer Rückkehr zum SK Rapid, von der die SV Ried finanziell profitieren würde. Auch Torjäger Mutandwa könnte gewinnbringend abgegeben werden.

(Red.)

Bild: GEPA