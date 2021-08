Sky Info: Ronaldo will Juve verlassen – Angebot von City erwartet

Der Transfer von Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin zu Manchester City rückt offenbar näher.

Nach Infos von Transfer-Experte Fabrizio Romano von Sky Italia hat Cristiano Ronaldo seinem Noch-Verein Juventus Turin über seinen Agenten Jorge Mendes mitgeteilt, dass er nicht mehr für den Verein spielen möchte.

Auch seinen Teamkollegen habe CR7 bereits mitgeteilt, dass er Juve verlassen will. Sein Berater Jorge Mendes wird am heutigen Freitag in direktem Kontakt mit ManCity stehen, um Ronaldos Gehalt zu besprechen. Nun wartet Juve auf das offizielle Angebot von den City-Bossen.

Cristiano Ronaldo also informed his Juventus teammates that he wants to leave. Jorge Mendes will be in direct contact with Man City today to discuss Ronaldo’s salary – it won’t be €31m net per season as current one 🇵🇹 #MCFC

Juventus are waiting for Manchester City official bid.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021