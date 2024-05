Sky Info: Rose-Zukunft geklärt

Zuletzt ploppten Gerüchte über Marco Roses Zukunft auf. Sky weiß: Der gebürtige Leipziger bleibt RB-Trainer und wird seinen Vertrag erfüllen!

Unter anderem soll es die AC Milan auf Rose abgesehen haben, Spekulationen häuften sich aufgrund des kommenden letzten Vertragsjahres. Die internationale Gerüchteküche präsentierte hier und da immer wieder den Namen von Marco Rose, dessen Arbeitspapier noch bis zum 30. Juni 2025 läuft. Sky berichtete bereits am 29. April in „Transfer Update die Show„, dass Rose auch über den Sommer hinaus bei den Sachsen bleiben wird.

Das bestätigte der 47-jährige Fußballlehrer dann vor anderthalb Wochen selbst am Sky Mikro: „Ich gehe fest davon aus, dass ich nächstes Jahr Leipzig-Trainer bin.“ Was nach dem Remis gegen Werder noch wie eine überzeugte Annahme klang, steht jetzt nach Sky Informationen fest!

Rose bleibt RB-Coach

Am gestrigen Mittwoch tagten Sportdirektor Rouven Schröder, Mario Gomez (Technischer Direktor Red Bull Soccer) und Cheftrainer Rose. Das Trio arbeitete die abgelaufene Spielzeit 23/24 auf, sprach über den Kader, blickte auf die Transferphase und die kommende Saison.

Eindeutiger Konsens und so auch zuvor von Rose kommuniziert: Der gebürtige Leipziger wird seinen Vertrag erfüllen! Auch eine Verlängerung, möglicherweise schon im Sommer, ist nicht ausgeschlossen. Die Kaderplanung, Ausrichtung und Ziele sind für Rose maßgeblich. Eine Ausweitung des Kontrakts ist noch offen, aber definitiv möglich.

Rose: “Gehe fest davon aus, dass ich nächstes Jahr Leipzig-Trainer bin“



Leipzig will Transfereinnahmen von 60-80 Mio. € erzielen

Das kurzzeitig aufgeploppte Trainer-Thema ist abgehakt. Jetzt richtet sich der volle Fokus auf die laufende Kaderplanung. Die wichtigsten RB-Bausteine: Xavi Simons und Benjamin Sesko.

Beide Unterschiedsspieler sollen unbedingt ein weiteres Jahr in Leipzig bleiben. Dabei sind die Voraussetzungen unterschiedlich. Während Xavi ein weiteres Jahr von Paris Saint-Germain ausgeliehen werden soll, will RB Seskos Klausel abkaufen. Der Slowene kann für festgeschriebene 65 Millionen Euro bis Ende Juni wechseln, bis dahin ist die Klausel gültig. Wie Sky erfuhr, bietet RB Sesko aber eine Gehaltserhöhung an, um die Exit-Option für diesen Sommer zu streichen. Sesko und Xavi – beiden sollen unbedingt bleiben!

Doch auch auf der Abgangsseite soll und muss sich etwas tun: Nach Informationen von Sky liegt der Leipziger Budgetplan in der kommenden Transferperiode bei 60-80 Millionen Euro. Diese Summe soll mit Spielerverkäufen erzielt werden.

Nicht verpassen! „Transfer Update – die Show“

„Transfer Update – die Show“ ab sofort immer montags und freitags ab 18 Uhr auf Sky Sport News. Infos, Hintergründe, Einordnungen: So verpasst Ihr keine wichtigen Transfer-News.

(skysport.de // Philipp Hinze)

Beitragsbild: Imago