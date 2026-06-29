Sky-Info: Salzburg-Flügelspieler vor Wechsel auf die Insel
Swansea City steht kurz vor der Verpflichtung von Salzburg-Flügelspieler Moussa Yeo.
Nach übereinstimmen Informationen von Sky Sport Austria und Sky UK befindet sich der 22-Jährige bereits in Wales und soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren.
Swansea hofft, den Transfer noch in dieser Woche abzuschließen. Yeo arbeitete bereits vor zwei Jahren bei Red Bull Salzburg mit dem aktuellen Swansea-Trainer Vitor Matos zusammen. Dieser war Co-Trainer unter Pep Lijnders.
In der abgelaufenen Saison 2025/26 kam Yeo in insgesamt 34 Pflichtspielen für Salzburg zum Einsatz. Dabei erzielte der Malier drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.
Swansea City are closing in on the signing of RB Salzburg winger Moussa Yeo.
It’s understood the 22-year-old is in Wales and is expected to undergo a medical tomorrow.
Swansea are believed to be hopeful of concluding the deal this week.
(w/@Transferic_Sky) pic.twitter.com/Gy9X47KJaW
— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) June 29, 2026