Sky-Info: Salzburg-Flügelspieler vor Wechsel auf die Insel

Swansea City steht kurz vor der Verpflichtung von Salzburg-Flügelspieler Moussa Yeo.

Nach übereinstimmen Informationen von Sky Sport Austria und Sky UK befindet sich der 22-Jährige bereits in Wales und soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren.

Swansea hofft, den Transfer noch in dieser Woche abzuschließen. Yeo arbeitete bereits vor zwei Jahren bei Red Bull Salzburg mit dem aktuellen Swansea-Trainer Vitor Matos zusammen. Dieser war Co-Trainer unter Pep Lijnders.

In der abgelaufenen Saison 2025/26 kam Yeo in insgesamt 34 Pflichtspielen für Salzburg zum Einsatz. Dabei erzielte der Malier drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.