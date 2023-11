Sky-Info: Schwarz bei New York Red Bulls im Gespräch

Die New York Red Bulls suchen einen neuen Trainer. Nach Sky Informationen führt der Deutsche Sandro Schwarz bereits Gespräche über ein Engagement in den USA.

Sandro Schwarz ist Topkandidat auf den vakanten Cheftrainerposten bei den New York Red Bulls. Die Gespräche zwischen dem MLS-Klub und dem 45-Jährigen sind fortgeschritten und laufen positiv. Noch gibt es allerdings keine komplette Einigung.

New Yorks Sportlicher Leiter Jochen Schneider will Schwarz (derzeit vereinslos) gerne verpflichten. Zuletzt trainierte Schwarz Hertha BSC (29 Spiele). Über die Stationen Mainz 05 (85 Spiele) und Dinamo Moskau (57 Spiele) zog es den Coach auf die Trainerbank in Berlin.

Seine erfolgreichste Trainerstation nach Punkteschnitt erlebte der 45-Jährige hingegen in Russland (1,82 pro Spiel).

(APA)

Bild: Imago