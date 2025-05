Sky-Info: St. Pölten verlängert nicht mit Erfolgstrainer Tanrivermis

SKN St. Pölten und Trainer Tugberk Tanrivermis werden nach der Saison getrennte Wege gehen. Nach dem Ausstieg des Investors FC32 Anfang April laufen die Planungen für die neue Saison bei den Niederösterreichern. Laut Sky-Informationen wird der bis zum Ende der aktuellen Saison laufende Vertrag von Erfolgstrainer Tugberk Tanrivermis Stand jetzt nicht verlängert.

Tanrivermis übernahm Anfang Oktober den Trainerposten von Aleksander Gitsov bei St. Pölten. Unter dem ehemaligen AS Roma-Jugentrainer gewann der SKN zehn der 17 ADMIRAL 2. Liga-Spielen, nur dreimal ging man als Verlierer vom Platz. Mit einem Punkteschnitt von zwei Punkten pro Spiel zählt Tanrivermis zu den erfolgreichsten Trainern der SKN-Vergangenheit (mindestens 10 Spiele). Nur Trainerlegende Karl Daxbacher (2,23) und Wilhelm Kaipel (2,20) waren noch besser.

Schwierige Vertragsverhandlungen zwischen Tanrivermis und SKN

Laut einem Medienbericht der „NÖN“ gestalteten sich die Vertragsverhandlungen zwischen beiden Parteien schwierig, Tanrivermis ließ jedoch in verschiedenen Interviews immer wieder verlauten, dass er sich beim Verein und in der Stadt wohlfühle. Auch im exklusiven Sky-Gespräch sprach der Trainer am Anfang der Saison über seine ambitionierten Ziele mit St. Pölten. Das Thema Vertragsverlängerung sollte bis zum Ende der Saison beiseite geschoben werden. Stand jetzt ist eine Vertragsverlängerung in weite Ferne gerückt.

