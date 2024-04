Sky-Info: Stöger ist Top-Kandidat auf Letsch-Nachfolge

Sky-Experte Peter Stöger steht vor einer Rückkehr nach Deutschland.

Der VfL Bochum hat Trainer Thomas Letsch mittlerweile offiziell entlassen, nun ist Stöger der Top-Kandidat auf die Nachfolge.

Aus beim VfL: Darüber ist Letsch „gestolpert“

Nach Sky-Infos soll Peter Stöger den aktuellen Tabellen-15. der deutschen Bundesliga übernehmen. Im Gespräch ist zunächst ein Retter-Job bis Sommer. Es laufen aber noch Verhandlungen mit Zweitligist Admira Wacker über die Freigabe. Dort ist der 57-Jährige derzeit noch als Sportchef tätig.

Bochum nach Bayern-Coup von der Rolle

Stöger ist bestens bekannt in der deutschen Bundesliga. Beim 1. FC Köln erlang er Kultstatus und führte den Klub sogar in die Europa League. Nach 14 sieglosen Spielen in Folge trennten sich im Dezember 2017 nach viereinhalb Jahren die Wege, doch nur eine Woche nach seinem Aus in der Domstadt sprang er bis zum Saisonende als Trainer bei Borussia Dortmund ein und schaffte mit den Schwarz-Gelben nach einer wechselhaften Rückrunde immerhin noch die Qualifikation für die Champions League.

Bochum hatte am 18. Februar Bayern München bezwungen. Doch der Coup brachte dem VfL keinen Schwung, im Gegenteil: Nur beim 2:2 gegen Darmstadt 98 punktete Bochum seitdem, allerdings verspielte der VfL auch dort eine Führung. Als Tabellen-15. stecken die Bochumer tief im Abstiegskampf, sie haben nur noch vier Punkte Vorsprung auf Köln und drei auf den FSV Mainz 05.

(Red.)

Bild: Imago