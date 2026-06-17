Gerhard Struber wird laut Sky-Informationen nicht Trainer in der Saudi Pro League. Der 49-Jährige hat ein Engagement beim Erstligisten Al-Fateh SC abgelehnt.

Der Salzburger hatte einen lukrativen Zweijahresvertrag vorliegen. Aufgrund von verschiedenen Auffassungen bei der sportlichen Ausrichtung lehnte der ehemalige Salzburg-Coach einen Wechsel allerdings ab.

Zuletzt stand der 49-Jährige bei Bristol City unter Vertrag, seit März ist Struber ohne Verein. Vor seinem Engagement in England trainierte der Salzburger den 1. FC Köln, in der ADMIRAL Bundesliga coachte er neben Red Bull Salzburg (2023 – 2024) auch den Wolfsberger AC (2019).