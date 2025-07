Sky-Info: Sturm an Defensivspieler dran

Der SK Sturm Graz denkt an eine Verstärkung für die Defensive.

Laut Sky-Informationen ist der amtierende Meister an Ahmed Sidibé vom slowenischen Verein FC Koper interessiert. Der 23-jährige Franzose gehörte in Koper in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern und bestritt 38 Pflichtspiele (1 Tor & 1 Vorlage).

Weitere Vereine an Sidibé interessiert

Sidibé darf seinen aktuellen Verein für eine Ablösesumme im Bereich von 1,2 Millionen Euro verlassen. Einfach wäre eine Verpflichtung jedoch nicht: Nach Sky-Infos sind mehrere, internationale Klubs an Sidibé dran. So sollen der italienische Zweitligist FC Venezia und der portugiesische Verein Vitoria Guimaraes bereits Angebote abgegeben haben.

Der Innenverteidiger wurde beim AS Saint-Etienne ausgebildet und wechselte im Jänner 2024 nach Slowenien. In der Vorsaison zählte der 1,89m große Defensivspieler laut dem Scouting-Bericht „CIES“ zu den besten U21-Spielern weltweit.

Aktuell hat der SK Sturm mit Neuzugang Tim Oermann, Alexandar Borkovic sowie Niklas Geyrhofer und Emanuel Aiwu (beide derzeit verletzt) vier nominelle Innenverteidiger im Kader. Auch Dimitri Lavalée kann im Abwehrzentrum spielen.

