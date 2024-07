Sturm verlängert mit Youngster

Der SK Sturm Graz hat den Vertrag mit Angreifer Leon Grgic vorzeitig bis 2027 verlängert. Was Sturm-Sportchef Andreas Schicker in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis zuvor bereits bestätigte, machten die Grazer wenige Stunden später offiziell. Das alte Arbeitspapier des Sturm-Youngsters wäre im Sommer 2025 ausgelaufen.

Der 19-Jährige spielt seit 2015 in der Jugend der Grazer und sammelte in der vergangenen Saison seine ersten Minuten für die Kampfmannschaft. Neben zwei Einsätzen in der Bundesliga gegen Austria Klagenfurt und Austria Lustenau kam Grgic auch im ÖFB-Cup und der Europa League zu jeweils einem Kurzauftritt.

Grgic: „Will den Durchbruch bei Sturm schaffen“

„Seit meinem neunten Lebensjahr bin ich bei Sturm Graz und ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei meinem Jugendverein zu verlängern. Mein Ziel ist es, den Durchbruch bei Sturm zu schaffen und hoffentlich viele Tore vor den Sturm-Fans zu bejubeln. Der Verein bietet mir das richtige Umfeld, dass ich meine Matura machen kann und gleichzeitig meine sportliche Entwicklung vorantreiben kann“, freute sich Grgic über die Vertragsverlängerung.

Überwiegend spielte der Stürmer vergangene Saison bei der zweiten Mannschaft der Grazer in der 2. Liga. In 21 Ligapartien gelangen dem 17-fachen ÖFB-Juniorenteamspieler sieben Treffer und zwei Assists.

Grgic wird bei der Kampfmannschaft trainieren, soll auch in der neuen Saison vorerst aber bei Sturm II und in der Youth League zum Einsatz kommen.

Bild: GEPA