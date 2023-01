Sky Info: Tibidi vor Altach-Abschied

via

via Sky Sport Austria

Nach Informationen von Sky-Transferexperte Florian Plettenberg befindet sich Alexis Tibidi vor einem Wechsel nach Frankreich zu ES Troyes AC. Das Leihgeschäft um den 19-Jährigen zum SCR Altach wird demnach vorzeitig beendet.

Tibidi verlässt somit auch den VfB Stuttgart, von dem aus der Offensivspieler an die Altacher verliehen war. Zumindest finanziell dürfte sich das Geschäft ausgezahlt haben: Rund 600.000 Euro erhalten die Altacher für den Leih-Abbruch. In der ADMIRAL Bundesliga kam das Tibidi in 18 Spielen auf fünf Tore und eine Vorlage.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA) / Bild: GEPA