Sky-Info: Topklub in Lauerstellung! De Ligt spricht über Zukunft

Der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt hat seine Zukunft beim FC Bayern München offengelassen.

„Ich habe noch nicht mit dem neuen Trainer gesprochen. Aber das ist auch normal während der EM“, sagte de Ligt am Donnerstag im Trainingsquartier des Oranje-Teams in Wolfsburg. „Wir spielen jetzt die EM, das ist das Wichtigste, da liegt mein voller Fokus drauf“, sagte der Innenverteidiger.

Wechsel in die Premier League?

De Ligt hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Nach Sky Informationen darf de Ligt den Rekordmeister allerdings bei einem passenden Angebot verlassen. Auch, weil die Bayern an einer Verpflichtung von Nationalspieler Jonathan Tah vom Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen arbeiten und mit Hiroki Ito vom VfB Stuttgart bereits einen neuen Innenverteidiger verpflichtet haben. Nach Sky Infos beobachtet Manchester United die Situation des Niederländers ganz genau, so ist Erik ten Hag weiterhin ein großer Fan von de Ligt.

Der 24-Jährige wollte die Spekulationen aber nicht kommentieren: „Ich bin sehr froh über die letzten zwei Jahre bei den Bayern. Jetzt spielen wir die EM und dann schauen wir, wie es weitergeht“. Der Niederländer war vor zwei Jahren von Juventus gekommen. Mit der Elftal startet der Abwehrspieler an diesem Sonntag (15 Uhr) in Hamburg gegen Polen in die Europameisterschaft.

