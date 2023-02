Sky Info: Verspäteter Winterneuzugang für Leipzig

via

Sky Sport Austria

RB Leipzig darf sich nach Ablauf des Wintertransferfensters über einen verspäteten Neuzugang freuen. Nach Sky Infos wird Caden Clark zum Kader von Marco Rose dazustoßen.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselte bereits 2021 für rund 1,8 Millionen Euro von den New York Red Bulls nach Sachsen. Bislang wurde Clark jedoch zweimal in die Major League Soccer zurückverliehen (jeweils New York).

Die letzte Leihe endete zum Jahreswechsel. Jetzt ist nach Informationen von Sky klar: Clark soll während der Rückrunde zum Profikader des amtierenden deutschen Pokalsiegers gehören. Der US-Amerikaner wird morgen in Leipzig landen und ab kommender Woche ins Mannschaftstraining integriert werden. Clarks Vertrag bei RB läuft noch bis 2025.

(sport.sky.de//Philipp Hinze)/Bild: Imago