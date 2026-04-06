Sky-Info: WAC trennt sich von Cheftrainer Atalan

Der abstiegsbedrohte WAC hat zwei Tage nach der 1:3-Niederlage bei der WSG Tirol reagiert und sich nach Sky-Informationen von Cheftrainer Ismail Atalan getrennt. Gespräche mit möglichen Nachfolgern laufen bereits.

Unter dem 46-Jährigen verschärfte sich die Krise der Lavanttaler in den letzten Wochen. Mit 14 Zählern liegt der amtierende Cupsieger auf dem Vorletzten Platz der Qualifikationsgruppe, der Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz beträgt nur vier Punkte.

WAC holt nur einen Sieg unter Atalan

Atalan hatte beim Wolfsberger AC einen Vertrag bis 2027 und betreute den Verein nur für 13 Pflichtspiele, zwölf davon in der ADMIRAL Bundesliga. Mit nur einem Sieg, drei Remis, neun Niederlagen und einem Punkteschnitt von 0,46 ist Atalan der historisch schlechteste WAC-Coach mit mehr als zehn Spielen auf der Trainerbank.

Der Deutschen war beim WAC nur knapp fünf Monate im Amt. In der vergangenen Saison wurde Atalan als Coach von Kapfenberg zum Trainer des Jahres in der ADMIRAL 2. Liga ausgezeichnet.

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Dritter Trainerwechsel der Saison

Für die Wolfsberger bedeutet die Trennung von Atalan bereits den dritten Trainerwechsel in der laufenden Spielzeit. Zuerst verließ Erfolgscoach Dietmar Kühbauer den Verein im Oktober in Richtung LASK, sein Nachfolger Peter Pacult wurde etwa einen Monat später nach nur fünf Spielen entlassen.

(Red.)

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