Sky Info: Walker informiert Guardiola über Wechselwunsch zu den Bayern

Neue Entwicklung im Bayern-Poker um Kyle Walker von Manchester City.

Nach Sky Informationen hat der Engländer seinen Trainer Pep Guardiola darüber informiert, dass er in die Bundesliga zum FC Bayern wechseln will.

Am vergangenen Freitag hatte der Abwehrspieler den Münchnern bereits seine Wechsel-Zusage gegeben, er soll in München einen Vertrag bis 2025 plus ein Jahr Option bekommen.

Bayern will zeitnah erstes Angebot abgeben

Aktuell befindet sich Walker mit Manchester City auf dem Weg nach Japan ins Trainingslager, alle Beteiligten haben das aber einkalkuliert.

Bayern will nun zeitnah ein erstes Angebot abgeben, die verhandelnden Parteien rechnen derzeit immer noch mit einer Ablöse um die 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Eine komplette Einigung bis zum Start von Bayerns Asien-Reise am 24. Juli ist weiterhin unwahrscheinlich.

