Sky-Info: Werner steht vor Rückkehr nach Leipzig

Die Rückkehr von Timo Werner in die Deutsche Bundesliga steht kurz vorm Abschluss.

Was Sky bereits vor Tagen berichtet hatte, könnte schon bald beschlossene Sache sein. Denn Timo Werner steht tatsächlich kurz vor einer Rückkehr zu RB Leipzig. In den vergangenen Tagen ist nochmal mächtig Bewegung reingekommen zwischen den verhandelnden Parteien.

Leihe mit Kaufoption oder fixer Transfer?

Beim Auswärtsspiel in Everton stand Werner am Samstagabend dann schon nicht mehr im Kader des FC Chelsea. Der 26 Jahre alte Nationalspieler hat bei den Blues unter Trainer Thomas Tuchel keine Aussichten auf einen Stammplatz. In Leipzig will er sich nun in WM-Form bringen. Zwar hatte auch Juventus Turin großes Interesse an ihm, Werner selbst will jedoch nach Leipzig. Er stand auch regelmäßig in Kontakt mit RB-Boss Oliver Mintzlaff.

Kommt nichts mehr dazwischen, könnte Werner schon in der kommenden Woche in Leipzig aufschlagen. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption oder ein fixer Transfer. Letzte Details werden zeitnah geklärt.

Werner trug bereits zwischen 2016 und 2020 das Leipziger Trikot. Dabei erzielte er in 156 Pflichtspielen satte 90 Tore, dazu lieferte er 40 Vorlagen.

(skysport.de) / Bild: Imago