Sky-Info: ÖFB-Legionär Stöger erwägt Gladbach-Abschied

Was wird aus ÖFB-Legionär Kevin Stöger? In den letzten vier Bundesliga-Spielen von Borussia Mönchengladbach saß der offensive Mittelfeldspieler zu Beginn immer auf der Bank.

Nur zweimal wurde der Oberösterreicher für einen Kurzeinsatz eingewechselt. Der 32-Jährige scheint aktuell, unter Trainer Eugen Polanski keine große Rolle zu spielen.

Stöger träumt von Rückkehr nach Österreich

Ein Wechsel im bevorstehenden Winter-Transferfenster ist nach Sky-Informationen möglich – aber nicht um jeden Preis. Stöger selbst träumt mittlerweile von einer Rückkehr nach Österreich. Für diesen Schritt müsste aber alles passen, sein Vertrag läuft bis 2027.

Die Gladbach-Fans sehen den Linksfuß gerade etwas als Sündenbock für die bis hierhin unbefriedigende Saison – mit dem aktuellen zwölften Tabellenplatz in der deutschen Bundesliga und dem jüngsten Ausscheiden am Dienstag im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den ebenfalls schwächelnden Ligakontrahenten FC St. Pauli (1:2).

Für Stöger ist es eine schwierige Situation bei den „Fohlen“.

Bild: Imago