Rückkehr perfekt: WSG holt Angreifer Baden Frederiksen zurück

Nun ist es fix: Der dänische Offensivspieler Nikolai Baden Frederiksen kehrt laut Sky-Informationen zur WSG Tirol zurück.

Der 25-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Wattenern. Seit September 2025 war der Angreifer ohne Verein.

Bereits in der Saison 2020/21 schnürte Baden Frederiksen seine Fußballschuhe für die Grün-Weißen und kam in 32 Einsätzen auf 18 Tore und vier Assists. Mit dieser Statistik reihte sich Baden Frederiksen auf Platz zwei der Bundesliga-Torschützenliste ein und war maßgeblich am Einzug in die Meistergruppe beteiligt.

Fredriksen spricht im Sky-Interview am 21. September über mögliche WSG-Rückkehr

Wandervogel Baden Frederiksen nach fünf Jahren wieder in Tirol

Nach seinem ersten Anlauf im WSG-Dress hatte der Linksfuß Schwierigkeiten, seine Leistungen aus der Saison 2020/21 zu bestätigen. So kickte Baden Frederiksen in den letzten Jahren u.a. bei Vitesse Arnheim, Ferencváros Budapest, Austria Lustenau, IFK Göteborg und Lyngby BK.

Der ehemalige U21-Nationalspieler Dänemarks stieg bereits in der Vorwoche in den Trainingsbetrieb der WSG Tirol ein. Dabei konnte der Stürmer offenbar überzeugen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Frederiksen freut sich über Rückkehr: „WSG meine zweite Familie“ Nikolai Baden Frederiksen selbst sagt über seine Rückkehr nach Tirol: „Ich bin überglücklich, wieder hier zu sein. Die WSG Tirol ist wie meine zweite Familie und das ist auch seither immer so geblieben. Ich bin einfach nur glücklich.“



Sportchef Stefan Köck meint: „Wir freuen uns, dass wir mit Niko Baden Frederiksen einen Spieler zurückholen konnten, der seine Qualitäten bereits eindrucksvoll bei uns unter Beweis gestellt hat. Seine Bilanz aus der Saison 2020/21 spricht für sich, seine fußballerischen Qualitäten sind unbestritten und wir sind überzeugt, dass er auch diesmal wieder eine wichtige Rolle für unsere Mannschaft einnehmen kann. Für Niko ist die WSG eine zweite Heimat geworden, er kennt den Verein und unser Umfeld sehr gut, was den Einstieg erleichtert. Unser Ziel ist es, ihn bestmöglich zu unterstützen, damit er seine Stärken wieder konstant abrufen kann und wir als Team erfolgreich sind. Wir sehen in dieser Zusammenarbeit großes Potenzial für beide Seiten.“

(Red.)

Bild: Imago