Sky-Info: Zaragoza kommt sofort zum FC Bayern

Am Dienstag hatte Sky exklusiv berichtet, dass die Münchner mit dem Gedanken spielen, Zaragoza bereits in der laufenden Transferperiode an die Isar zu lotsen, um den Ausfall von Kingsley Coman zu kompensieren.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte die Sky-Informationen im Laufe des Dienstags bestätigt. Der Österreicher war zudem bereits am Montag in die spanische Hauptstadt Madrid gereist, um sich Zaragoza noch einmal aus nächster Nähe bei Granadas Auswärtsspiel gegen Getafe anzusehen.

(skysport.de) / Bild: Imago