Sky-Kommentator Martin Konrad: Österreichs Stimme beim Ballon d’Or

Vor einer Woche wurde in Paris zum 69. Mal der begehrte Ballon d’Or vergeben. Ousmane Dembelé von Paris Saint-Germain sicherte sich erstmals den prestigeträchtigen Award.

Eine große Ehre wurde Sky-Kommentator Martin Konrad zuteil, der in diesem Jahr als einer von insgesamt 100 Journalisten weltweit stimmberechtigt war. Wie es dazu kam und für welche Spieler er sich entschieden hat, verrät Konrad im Gespräch.

„Es ist eine Auszeichnung, jahrelang den internationalen Fußball begleiten zu dürfen. Und es ist auch eine Ehre für Sky, dass einer von uns diese Verantwortung trägt“, sagt Konrad über die Einberufung in die internationale Jury.

„Bei mir war Vitinha die Nummer eins“

Konrad durfte in vier Kategorien abstimmen: Bester Spieler, Bester Tormann, Bester Trainer und Beste Mannschaft. Die größte Spannung liegt naturgemäß auf der Wahl des besten Spielers. Am Ende triumphierte Dembélé vor Lamine Yamal (FC Barcelona) und Vitinha (Paris Saint-Germain).

Bei der Wahl sind die individuellen Leistungen der Nominierten, das Abschneiden ihrer Mannschaften sowie ihr Talent und Sportsgeist von Relevanz. Der Bewertungszeitraum für die Abstimmung lief vom 1. August 2024 bis zum 30. Juli 2025.

Bonmati und Dembelé gewinnen Ballon d’Or

Beim Sky-Kommentator lauteten die ersten drei ebenso Dembelé, Yamal und Vitinha, jedoch sah die Reihenfolge anders aus: „Bei mir war Vitinha die Nummer eins, Yamal die Nummer zwei und Dembélé die Nummer drei. Dahinter hatte ich Achraf Hakimi und Nuno Mendes.“

Warum sich Konrad für Vitinha als besten Spieler entschieden hat, begründet er folgendermaßen: „Vitinha hat alles gewonnen – Meisterschaft, Pokal, Supercup, Champions League mit PSG und die Nations League mit Portugal. Er ist absoluter Stammspieler, bestimmt das Tempo, leitet unzählige Angriffe ein und lässt im Defensivspiel wenig Räume zu. Für mich war er so wichtig wie im Jahr davor Rodri bei Manchester City.“

Dembelé „der verdiente Sieger“

Der 25-jährige Vitinha bestritt in der Spielzeit 2024/25 insgesamt 69 Pflichtspiele für Paris Saint-Germain und Portugal. Dabei steuerte der Mittelfeldregisseur jeweils acht Tore und Vorlagen bei und kassierte lediglich zwei Gelbe Karten. Von den Zahlen her kann Vitinha mit den Offensivstars auf den Rängen eins und zwei nicht mithalten.

Yamal erzielte für Barca und das spanische Nationalteam in 64 Partien 21 Tore und 29 Vorlagen. „Er ist ein großartiger Spieler und wird in den nächsten Jahren ganz vorne dominieren“, meint Konrad.

Ballon d’Or-Gewinner Dembelé zeigte in der letzten Saison seine ganze Klasse auf. In 61 Spielen für PSG und Frankreich gelangen dem 28-Jährigen 37 Treffer und 16 Assists. „Ich finde die Wahl von Dembélé hervorragend und er hat es sich verdient“, merkt Konrad an.

„Wollte eigentlich nicht weinen…“ – Dembele mit emotionaler Rede

Konrad lobt Unabhängigkeit der Wahl: „Gibt keinen Druck“

Nach Paris gereist ist der langjährige Sky-Kommentator nicht. Möglich wäre eine Teilnahme im Théâtre du Châtelet aber gewesen. „Es gibt eine Vorlaufzeit für die Anmeldung, aber wenn man in der Champions League, Europa League und Bundesliga im Einsatz ist, ist es nicht so einfach“, sagt Konrad schmunzelnd.

Konrad hebt die Professionalität und Unabhängigkeit der Wahl hervor: „Es gibt keinen Druck, keine Hinweise, keine Argumentationen. Wir sind völlig frei in unserer Wahl.“ Außerdem herrscht „absolute Geheimhaltung“ bis zum Event. Die Wahlkarten werden laut Konrad elektronisch und verschlüsselt übermittelt. Wenige Tage nach der Wahl wird offengelegt, wer für wen gestimmt hat.

Das sind die Top 10 von Martin Konrad

Vitinha – 15 Punkte Lamine Yamal – 12 Punkte Ousmane Dembelé – 10 Punkte Achraf Hakimi – 8 Punkte Nuno Mendes – 7 Punkte Mohamed Salah – 5 Punkte Harry Kane- 4 Punkte Michael Olise – 3 Punkte Raphinha – 2 Punkte Lautaro Martinez – 1 Punkt

Martin Konrad ist seit 2004 als Moderator, Talk-Host und Kommentator bei Sky tätig – seitdem beobachtet er das Geschehen im heimischen und internationalen Fußball mit einem kritischen und kompetenten Auge. Nach dem Rückzug von Walter Kowatsch-Schwarz (APA) wurde Konrad von der französischen Fußball-Fachzeitschrift France Football als neuer Vertreter aus Österreich ausgewählt. Wahlberechtigt ist je ein Journalist pro Land der Top-100 der FIFA-Weltrangliste.

Bild: Imago