Sky Podcast: “FREUNDSCHAFTSSPIEL – Pass in die Tiefe” – Folge #2 mit Andreas Ogris

In der zweite Ausgabe von Freundschaftsspiel – Pass in die Tiefe erzählt Austria Wien Legende Andreas Ogris über Verbote in der Austria-Kabine, einen unterschriftsreifen Vertrag vom Erzrivale Rapid Wien und seinen größten, persönlichen Schicksalschlag. Der Podcast “Freundschaftsspiel – Pass in die Tiefe mit Andreas Ogris” ist ab heute frei empfangbar auf skysportaustria.at sowie auf den dafür gängigen Plattformen Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Deezer abrufbar.

Für Freunde von Bewegbild gibt es ab Samstag das tiefgründige Gespräch auf skysportaustria.at auch als einstündiges Video-Format.

Spieler & Trainer: Die Karriere von Andreas Ogris

