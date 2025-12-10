„Unser Moment“ – Die U17 Helden und ihr Erfolgscoach Hermann Stadler kommen ausführlich zu Wort

Besuch bei Kapitän Jakob Pokorny in seinem Internatszimmer in der Red Bull Akademie

Sky-Filmemacher Christopher Jochum („Leuchtend Schwarz“, „Ich bin Hans Krankl“) und Slaviša Medić gestalteten die Dokumentation

Samstag ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und danach auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App sowie on Demand

Sie haben die Herzen der heimischen Fußballfans im Sturm erobert. Pokorny, Moser, Jozepovic, Ndukwe – die Namen der Helden der U17-WM sind nach ihrem Siegeszug in Katar, der erst im Finale gegen Portugal endete, landesweit bekannt. Sky Sport Austria widmet dem historischen Erfolg der Schützlinge von Teamchef Hermann Stadler eine Doku. Diese wird am Samstag um 20 Uhr auf Sky Sport Austria 1 Premiere feiern.

In der Dokumentation kommen alle Protagonisten zu Wort: Die Helden auf dem Feld ebenso wie Mastermind Hermann Stadler. Außerdem wird Bernhard Seonbuchner, Sportlicher Leiter der Red Bull Akademie, seine Einschätzung abgeben, wie es jetzt mit den Burschen weitergeht. Neben allen Toren und Emotionen in Katar sowie der legendären Kabinenansprache von Jakob Pokorny wird der Kapitän wieder daheim in Österreich in seinem Internatszimmer in der Red Bull Akademie besucht. Gestaltet wurde die Dokumentation vom Romy-nominierten Sky Filmemacher Christoph Jochum („Leuchtend Schwarz“, „Ich bin Hans Krankl“) und von Slaviša Medić.

Uwe König, Sportchef Sky Österreich: „Wir von Sky haben die neuen Fußball-Helden des Landes vom ersten Sieg gegen Neuseeland bis ins Finale gegen Portugal nicht nur mit unseren Übertragungen linear und digital begleitet, sondern haben wie alle Fans mit ihnen mitgefiebert. Was lag daher näher als Alabas sensationelle Erben nach diesem historischen Triumph mit einer eigenen Dokumentation zu würdigen? Der Name Christoph Jochum steht für höchste Doku-Qualität und die Fans dürfen sich bei ‚Unser Moment‘ auf beste Fußball-Unterhaltung freuen.“