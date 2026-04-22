Sky Sport exklusiv || Dante übernimmt U23 des FC Bayern

Nach exklusiven Sky Sport Informationen wird Dante nach seinem Karriereende im Sommer neuer Cheftrainer der U23 des FC Bayern. Der Vertrag ist bereits unterschrieben, Dante wird damit Nachfolger von Holger Seitz.

Dante übernimmt neben seiner Tätigkeit als U23-Trainer kommende Saison auch das Youth-League-Team der Bayern (jüngere U23-Spieler + U19/U17-Spieler). Wie bisher auch ist das eine eigene Mannschaft, die auch in der nächsten Saison parallel zu den Champions-League-Partien der Profis spielen.

Bisher trainierte diese Bayern-Mannschaft der U19-Trainer. Nun macht das Dante. Das ist ein Novum und zeigt die große Wertschätzung, die dem Brasilianer entgegengebracht wird.

Der Abwehrmann war einst im Sommer 2012 von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern gewechselt, erlebte dort drei erfolgreiche Jahre, ehe es über den VfL Wolfsburg 2016 zum OGC Nizza ging.

Im Sommer hängt Dante seine Fußballschuhe an den Nagel. Der FC Bayern München ruft…

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago